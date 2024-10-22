Гол Ундава «Ювентусу» отменили из-за игры рукой после ВАР
Арбитр отменил гол Дениз Ундав «Ювентусу» из-за игры рукой.
Туринский клуб принимает «Штутгарт» (0:0, второй тайм) в 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
На 48-й минуте игры форвард немецкого клуба Дениз Ундав получил длинную диагональ со своей половины поля от Шабо Данило, обработал мяч и забил гол в ворота Маттиа Перина.
Однако главный арбитр встречи принял решение отменить гол после просмотра ВАР из-за игры рукой со стороны Ундава.
Изображение: кадр из трансляции vlaplay
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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