Гол Ундава «Ювентусу» отменили из-за игры рукой после ВАР

Арбитр отменил гол Дениз Ундав «Ювентусу» из-за игры рукой.

Туринский клуб принимает «Штутгарт » (0:0 , второй тайм) в 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

На 48-й минуте игры форвард немецкого клуба Дениз Ундав получил длинную диагональ со своей половины поля от Шабо Данило, обработал мяч и забил гол в ворота Маттиа Перина.

Однако главный арбитр встречи принял решение отменить гол после просмотра ВАР из-за игры рукой со стороны Ундава.

Изображение: кадр из трансляции vlaplay