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Гол Ундава «Ювентусу» отменили из-за игры рукой после ВАР

Арбитр отменил гол Дениз Ундав «Ювентусу» из-за игры рукой.

Туринский клуб принимает «Штутгарт» (0:0, второй тайм) в 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

На 48-й минуте игры форвард немецкого клуба Дениз Ундав получил длинную диагональ со своей половины поля от Шабо Данило, обработал мяч и забил гол в ворота Маттиа Перина. 

Однако главный арбитр встречи принял решение отменить гол после просмотра ВАР из-за игры рукой со стороны Ундава. 

Изображение: кадр из трансляции vlaplay

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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