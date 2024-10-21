Мотта о «Штутгарте»: «Они заслуживали победу в матче с «Реалом», играли очень хорошо. Нам нужно следить за всеми их игроками»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта высказался об игре против «Штутгарта».

Команды встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 22 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Они провели первый матч в Мадриде [против «Реала»], где заслуживали победу. Они пропустили два гола в концовке, но играли очень хорошо. В первом тайме матча с «Баварией» они играли хорошо. [У мюнхенцев] есть отличные игроки, которые делают разницу, во втором тайме они проявили себя и сделали этот результат («Бавария » победила 4:0 – Sports).

«Штутгарт » хочет контролировать игру, но в последнем матче он встретился с командой, которая не давала этого делать. Нам нужно следить за всеми игроками, они очень хороши при игре с мячом. Мне они очень нравятся», – сказал Мотта .