16-летний Камарда – самый молодой дебютант «Милана» и самый молодой итальянец в истории ЛЧ

Франческо Камарда стал самым молодым игроком «Милана» и итальянцем в истории ЛЧ.

16-летний нападающий «Милана» заменил Альваро Морату в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге » (3:1, второй тайм).

Воспитаннику «Милана » сегодня 16 лет и 226 дней. Он превзошел достижение Брайана Кристанте.

Кроме того, Камарда стал самым молодым итальянцем в истории ЛЧ. Мойзе Кин выходил на поле в составе «Ювентуса» в 16 лет и 268 дней.

Напомним, что в прошлом сезоне Франческо в 15 лет и 260 дней стал самым молодым игроком в истории Серии А.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.