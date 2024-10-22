16-летний Камарда – самый молодой дебютант «Милана» и самый молодой итальянец в истории ЛЧ
Франческо Камарда стал самым молодым игроком «Милана» и итальянцем в истории ЛЧ.
16-летний нападающий «Милана» заменил Альваро Морату в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:1, второй тайм).
Воспитаннику «Милана» сегодня 16 лет и 226 дней. Он превзошел достижение Брайана Кристанте.
Кроме того, Камарда стал самым молодым итальянцем в истории ЛЧ. Мойзе Кин выходил на поле в составе «Ювентуса» в 16 лет и 268 дней.
Напомним, что в прошлом сезоне Франческо в 15 лет и 260 дней стал самым молодым игроком в истории Серии А.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
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