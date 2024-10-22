Колосков о словах Карпина, что российский футбол «20 лет идет не туда»: «Он сам 15 лет работает тренером. Пусть объяснит нам, почему это происходит»
Главный тренер сборной России и «Ростова» заявил, что проблемы российского футбола не в отстранении: «Мы уже лет 20 не туда идем, а не последние три года».
«Карпин считает, что российский футбол 20 лет идет не туда. При этом он сам 15 лет работает тренером. Пусть Карпин как тренер сначала у себя спросит, почему российский футбол идет вниз и объяснит нам, почему это происходит. Проблемы в российском футболе действительно есть. Но я не согласен с тем, что мы все время идем вниз и деградируем.
Что касается сравнения РПЛ с чемпионатом Бельгии, то Бельгия — это вообще-то не Андорра. Это одна из ведущих футбольных стран в Европе, все логично», – сказал почетный президент РФС.
Карпин о том, что «мы 20 лет идем не туда»: «Это касается исключительно тренировочного процесса. Не нужно вырывать фразы из контекста»
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