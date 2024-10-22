Кроос о жизни в Испании: «Чувствую себя немцем, но счастлив здесь. Для возвращения в Германию кое-что должно измениться – погода, например, что вряд ли произойдет»

Тони Кроос не планирует покидать Испанию в ближайшее время.

Немецкий полузащитник, выступавший за мадридский «Реал», завершил карьеру после Евро-2024.

«Я чувствую себя немцем. Но я немец, который уже долгое время очень счастливо живет в Испании и будет продолжать жить здесь. Что должно произойти, чтобы я вернулся в Германию? Есть вещи, которые, вероятно, не произойдут. Например, погода должна улучшиться, но это вряд ли случится. В конечном итоге это семейное решение, я его принимаю не один. У меня жена и трое детей.

Думаю, что в Германии нам тоже было бы комфортно, но сейчас мало причин, почему мы должны уехать из Испании. У детей здесь есть все: занятия, друзья, школа. И моя жена, и я тоже чувствуем себя здесь очень комфортно. Нет причин уезжать куда-либо еще. Мы еще встретимся в Испании в ближайшие годы», – сказал бывший полузащитник «Реала » и сборной Германии в интервью немецкому изданию Ran.

Кроос о Тухеле в сборной Англии: «Не удивлен, что его выбрали, это отличный тренер. Томас хорошо говорит по-английски, выиграл ЛЧ с «Челси», у него хорошая репутация в этой стране»

Кроос не собирается тренировать: «Нет, даже если Анчелотти позовет в «Реал». Тренеру сложнее, чем игроку, он отвечает за всех, приходит первым и уходит последним»