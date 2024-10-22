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Кроос о завершении карьеры: «Сначала сказали детям, в «Реале» первым узнал Анчелотти, а через час – Перес. Решение принял вместе с женой – это почти единственный человек, кого я слушаю»

Тони Кроос рассказал, как принимал решение о завершении карьеры.

Полузащитник «Реала» и сборной Германии завершил карьеру после Евро-2024.

Когда именно вы приняли решение о завершении карьеры? И кому вы сказали первым?

– Мы сначала сказали нашим детям – это было мое решение, но я принял его вместе с женой. Это не так, что я в один момент сказал: «Я сделаю это». Это был процесс, мы обсуждали это несколько месяцев. Моя жена знает меня лучше всех, и это почти единственный человек, кого я слушаю. Она знает меня настолько хорошо, что может прочитать меня. Это было совместное решение.

Это произошло незадолго до мая, в конце марта или начале апреля. Я колебался три-четыре месяца, но когда принимаю решение, значит все. Когда оно было принято, мы сначала сказали детям, чтобы они не узнали об этом из СМИ или чтобы им кто-то не сказал об этом в школе. Затем я рассказал самым близким людям, а их не так много.

Кто первым узнал об этом в «Реале»?

– Первым узнал тренер, потому что у нас особенные отношения... Карло [Анчелотти] был также моим первым тренером здесь, когда я приехал в 2014 году. Он заслужил узнать первым. Но в тот же день я позвонил Флорентино [Пересу, президенту «Реала»] и Хосе Анхелю [Санчесу, генеральному директору клуба], а потом коллегам, с которыми я был долгое время.

Я разговаривал с клубом на протяжении нескольких месяцев, и они были в курсе, но окончательное решение я сначала сообщил Карло, а через час – Флорентино.

Это было за три дня до официального объявления [21 мая]. Они сохранили это в тайне, за что я благодарен, это показывает их надежность. Очень трудно сохранить информацию в тайне, и этот конкретный случай был важен для меня, потому что речь шла о всей моей карьере. На всех встречах они всегда говорили, что я могу объявить об этом, когда захочу, – сказал бывший полузащитник «Реала».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoФлорентино Перес
logoТони Кроос
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