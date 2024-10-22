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Кроос не собирается тренировать: «Нет, даже если Анчелотти позовет в «Реал». Тренеру сложнее, чем игроку, он отвечает за всех, приходит первым и уходит последним»

Тони Кроос дал понять, что не будет тренером.

У вас есть в планах стать тренером?

– Нет, я не собираюсь быть тренером.

Вы даже не рассматриваете это?

– Нет.

А если, например, Карло попросит вас присоединиться к нему в «Реале», потому что Давиде Анчелотти (его сын и ассистент тренера) собирается начать свою тренерскую карьеру?

– Нет, это невозможно. В любое время, когда он [Карло Анчелотти] захочет, я всегда поделюсь с ним своим мнением. Но он знает, почему я завершил карьеру. Важная часть этого – постоянные поездки, отели и так далее. Дело не в 90 минутах на поле. Если бы дело было только в этом, я мог бы играть, даже не знаю, до каких пор.

Иногда мы на связи с ним, для нас это нормально, но Карло знает, что нет смысла даже спрашивать меня, потому что он знает ответ. День на Вальдебебас (тренировочная база «Реала» –  Спортс’‘) для тренера еще сложнее, чем для игрока. Игрок приходит, делает свою работу и идет домой. А тренер отвечает за всех, он приходит первым и уходит последним, также еще эти поездки... Я вижу себя скорее в академии, – сказал бывший полузащитник «Реала».

Кроос о завершении карьеры: «Сначала сказали детям, в «Реале» первым узнал Анчелотти, а через час – Перес. Решение принял вместе с женой – это почти единственный человек, кого я слушаю»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoТони Кроос
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