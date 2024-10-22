Директор «Пари НН» об «огороде» в Нижнем: «Не пятерка, но и не тройка, оцениваем поле на четыре с плюсом по пятибалльной системе. Оно выдержало два матча за два дня»
Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал состояние газона в Нижнем Новгороде.
После матча с «Пари НН» (1:1) нападающий «Ростова» Николай Комличенко назвал поле на стадионе в Нижнем Новгороде огородом.
«Легким огородиком» поле назвал и полузащитник «Рубина» Руслан Безруков после матча с «Динамо» (0:4), перенесенного из Казани в связи с проведением встречи глав государств БРИКС.
«Поле достаточно хорошего качества. Конечно, не пятерка, но и не тройка. Мы оцениваем поле на четыре с плюсом по нашей пятибалльной системе. Стадион выдержал испытание: два матча за два дня. Все в порядке.
В течение этой недели будет проведена усиленная подготовка по восстановлению газона к матчу против «Спартака». Будет установлен специальный обогревающий режим, так как ночью уже становится холодно», – сказал генеральный директор «Пари НН».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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