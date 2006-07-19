Златан о МЛС: «Здесь я похож на «Феррари» среди «Фиатов»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» поделился мнением об уровне игроков в МЛС.

«MЛС – это не европейский уровень, если честно. Раньше я играл с игроками либо на своем уровне, либо близком к нему. Это облегчает взаимопонимание.

Здесь я похож на «Феррари» среди «Фиатов». Может случиться так, что «Феррари» станет «Фиатом» или «Фиат» может стать «Феррари». У меня была такая же проблема в сборной Швеции, но различие было не так велико.

Тогда я сказал: «Я не принимаю это. Я не принимаю, что мне могут не отдать пас или сделают его слишком поздно. Я хочу, чтобы игроки поднялись до моего уровня». Игра здесь [в Америке] могла бы быть намного быстрее», – сказал Ибрагимович.