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Златан о МЛС: «Здесь я похож на «Феррари» среди «Фиатов»

Теги Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Сборная Швеции по футболу Футбол

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением об уровне игроков в МЛС.

«MЛС – это не европейский уровень, если честно. Раньше я играл с игроками либо на своем уровне, либо близком к нему. Это облегчает взаимопонимание.

Здесь я похож на «Феррари» среди «Фиатов». Может случиться так, что «Феррари» станет «Фиатом» или «Фиат» может стать «Феррари». У меня была такая же проблема в сборной Швеции, но различие было не так велико.

Тогда я сказал: «Я не принимаю это. Я не принимаю, что мне могут не отдать пас или сделают его слишком поздно. Я хочу, чтобы игроки поднялись до моего уровня». Игра здесь [в Америке] могла бы быть намного быстрее», – сказал Ибрагимович.

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