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  • Бекхэм о «галактикос»: «Люди приходили на «Бернабеу» посмотреть, как Зидан контролирует мяч, он был элегантен, будто балерина. Игра Роналдо поражала, но также он по-настоящему добрый и веселый»
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Бекхэм о «галактикос»: «Люди приходили на «Бернабеу» посмотреть, как Зидан контролирует мяч, он был элегантен, будто балерина. Игра Роналдо поражала, но также он по-настоящему добрый и веселый»

Дэвид Бекхэм поделился впечатлениями от игры с Зинедином Зиданом и Роналдо.

«Зидан не только один из лучших футболистов, с которыми я играл, один из тех, кто наиболее усердно тренировался, но также и просто крутой парень. Люди приходили на «Бернабеу» для того, чтобы посмотреть на то, как он контролирует мяч. Это как наблюдать за балериной, он играл очень элегантно, элегантность была у него во всем. Когда он входил в помещение, можно было даже не смотреть в его сторону – было ясно, что кто-то пришел.

Если посмотреть на игру Роналдо, она была поразительна на всех уровнях. Мы никогда не ходили вместе на вечеринки, но у нас было много совместных ужинов. Он лучший. Он самый веселый, добрый человек, по-настоящему добрый. И он очень помог мне в «Реале», а также помог Виктории с детьми. Он устраивал бразильское барбекю по воскресеньям, все приходили с семьями, и мы с Викторией и детьми тоже. Нам это помогло, такие люди нужны, когда ты переезжаешь в другую страну», – сказал бывший полузащитник «Реала» в интервью Рио Фердинанду.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Рио Фердинанда
logoРеал Мадрид
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