Хюттер о Головине: «Проблемы на старте сезона могут быть связаны с травмой на предсезонке. Он усердно работает, чтобы вернуться в форму»
Ади Хюттер высказался о трудностях Александра Головина в начале сезона.
«Его проблемы на старте сезона могут быть связаны с травмой, которую он получил на предсезонке. Тем не менее он усердно работает, чтобы вернуть свою лучшую форму.
В данный момент мы много говорим о проблемах в атаке, но, несмотря на это, я доволен, что у нас столько же очков, как и у «ПСЖ» – 20. Некоторые игроки сейчас не в лучшей форме, и моя задача – помочь им ее вернуть», – сказал главный тренер «Монако».
В текущем сезоне Головин сыграл 8 матчей за «Монако» и результативными действиями не отметился. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Монако»
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