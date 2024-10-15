Режиссер фильма про Черенкова о бюджете: «В районе 600 млн рублей. Его заявляли в «Фонд кино» в том числе»

Режиссер фильма о Федоре Черенкове рассказал о бюджете картины.

Премьера фильма «Федя. Народный футболист» состоится 28 октября. Первыми фильм увидели футболисты сборной России.

«Любой режиссер будет счастлив, если ему дадут огромный бюджет и он сможет, не знаю, Тома Круза пригласить на роль какого-нибудь тренера. У нас бюджет в районе 600 миллионов рублей – его мы заявляли в том числе и в «Фонд кино», на получение субсидии.

Ограничений по звездным актерам у нас не было, можно было приглашать звезд первой величины. Но, опять же, учитывая, как мы снимали футбол, мне актеры нужны были достаточно часто в кадре. А у звезд все расписано: тренироваться в этот день не могу, это я делать не буду, потому что опасно, а у меня контрактные обязательства по другим картинам. И это понятно, человек если травмируется, то вылетит из другой картины, а там штрафные санкции какие-то могут быть», – сказал Николай Акелькин.