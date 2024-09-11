«Кордоба точно не помешал бы «Спартаку», но платить за него 16 млн – дикость. Не факт, что ему позволили бы иметь такое влияние, как в «Краснодаре». Булыкин о колумбийце

Дмитрий Булыкин считает, что платить 16 млн евро за Джона Кордобу не стоит.

«Кордоба точно не помешал бы «Спартаку », но такие деньги платить за него – дикость. 16 миллионов – это очень много, хотя Кордоба – один из лучших нападающих в РПЛ .

Понятно, что в «Краснодаре » он лидер, но не факт, что в «Спартаке» ему позволили бы иметь такое влияние. Красно-белые решили не рисковать», – сказал бывший нападающий сборной России.