«Кордоба точно не помешал бы «Спартаку», но платить за него 16 млн – дикость. Не факт, что ему позволили бы иметь такое влияние, как в «Краснодаре». Булыкин о колумбийце
Дмитрий Булыкин считает, что платить 16 млн евро за Джона Кордобу не стоит.
«Кордоба точно не помешал бы «Спартаку», но такие деньги платить за него – дикость. 16 миллионов – это очень много, хотя Кордоба – один из лучших нападающих в РПЛ.
Понятно, что в «Краснодаре» он лидер, но не факт, что в «Спартаке» ему позволили бы иметь такое влияние. Красно-белые решили не рисковать», – сказал бывший нападающий сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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