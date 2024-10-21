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48-летний Тотти о возможном возвращении на поле: «Никогда не говори «никогда» – в последнее время мной интересовались клубы Серии А. Через пару месяцев я был бы готов»

Франческо Тотти не исключил возвращения на поле в 48 лет.

«В последнее время на меня выходили, в жизни никогда нельзя говорить «никогда». В прошлом уже были игроки, которые возвращались на поле через несколько лет [после завершения карьеры], зависит от того, где именно. Чтобы играть в Серии А, я должен очень хорошо тренироваться.

В последнее время мной интересовались некоторые клубы Серии А. Это случилось месяц назад и заставило меня немного сойти с ума, слегка поволноваться. Я спросил себя: «Почему спустя столько лет я все еще им интересен?» Через пару месяцев я был бы готов»,  – сказал бывший капитан «Ромы».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Calcio e Finanza
logoРома
logoФранческо Тотти
logoсерия А Италия
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