Тотти об идеальном футболисте: «Правая нога Роналду, левая нога Марадоны, игра головой Тони, скорость Роналдо, дриблинг Месси, физика Беллингема и мое видение игры»

Франческо Тотти «собрал» идеального футболиста.

Бывший нападающий «Ромы» рассказал, качествами каких игроков, по его мнению, должен обладать идеальный футболист.

«Должна быть правая нога Криштиану Роналду , левая нога Диего Марадоны , игра головой Луки Тони, скорость Роналдо , дриблинг Лионеля Месси , физика Джуда Беллингема и мое видение игры», – сказал Тотти Betsson Sport.