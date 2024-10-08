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Тотти об идеальном футболисте: «Правая нога Роналду, левая нога Марадоны, игра головой Тони, скорость Роналдо, дриблинг Месси, физика Беллингема и мое видение игры»

Франческо Тотти «собрал» идеального футболиста.

Бывший нападающий «Ромы» рассказал, качествами каких игроков, по его мнению, должен обладать идеальный футболист. 

«Должна быть правая нога Криштиану Роналду, левая нога Диего Марадоны, игра головой Луки Тони, скорость Роналдо, дриблинг Лионеля Месси, физика Джуда Беллингема и мое видение игры», – сказал Тотти Betsson Sport.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoРома
logoФранческо Тотти
logoКриштиану Роналду
logoЛука Тони
logoМЛС
logoРеал Мадрид
logoЛионель Месси
logoРоналдо
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoДиего Марадона
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoИнтер Майами
logoДжуд Беллингем
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