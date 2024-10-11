Кассано о Тотти: «Однажды обвинил его семью в краже чека, а он был под сиденьем машины. Мы не разговаривали 6-7 лет, но даже тогда делали сногсшибательные вещи на поле»
В прошлом экс-футболисты вместе выступали за «Рому».
«Я помню, когда я приехал, первые четыре месяца Тотти и его семья принимали меня в своем доме и заставляли чувствовать себя как сына.
Однажды я поругался с ним, потому что не смог найти чек, и обвинил их в краже, но он был под сиденьем машины. В тот момент я боялся даже собственной тени, это были большие деньги. В то время Франческо зарабатывал в 3-4 раза больше меня, но я не знал, что ему сказать, когда нашел чек.
Потом мы поругались, когда пошли на программу «C’è posta per te», на тот момент я был перспективным мальчиком, мне было 19 лет. Тотти в 25 лет уже был одним из лучших в мире. Я пошел туда с безумной мыслью: «Почему он должен зарабатывать больше, чем я?» Тогда я снова спорил, ведь он, Монтелла и я должны были продлить контракты.
[Мы с Тотти] не разговаривали 6 или 7 лет, потому что я видел мир по-своему. Но даже в тот период, когда мы не разговаривали, мы делали на поле сногсшибательные вещи», – сказал бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» в подкасте BSMT.
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