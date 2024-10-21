Куртуа об игре «Реала»: «Все не так плохо, как вы представляете. Некоторые игроки ушли – адаптация происходит не за месяц и не за два. Мы справимся»
– Как вы считаете, проблемы команды в обороне обусловлены физикой или это связано с настроем и отсутствием стимулов в начале сезона?
– Настрой каждого из нас всегда максимален, мы всегда стараемся обороняться всей командой. Иногда нужна коммуникация, когда и как прессинговать – это должны делать все одиннадцать игроков.
Некоторым физически тяжело после долгого сезона почти без отдыха. Мы справимся. Важно выиграть ближайшие матчи, чтобы хорошо закончить сезон.
– Чего, на ваш взгляд, не хватает команде?
– Происходят изменения, некоторые игроки ушли – порой требуется некоторое время, чтобы адаптироваться. Это происходит не за месяц и не за два. Все изменится к лучшему.
Все не так плохо, как вы себе представляете. Мы говорили об этом и стараемся улучшить положение, – сказал голкипер «Реала» на пресс-конференции перед матчем с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.
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