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Куртуа об игре «Реала»: «Все не так плохо, как вы представляете. Некоторые игроки ушли – адаптация происходит не за месяц и не за два. Мы справимся»

Тибо Куртуа не считает, что у «Реала» есть серьезные проблемы.

– Как вы считаете, проблемы команды в обороне обусловлены физикой или это связано с настроем и отсутствием стимулов в начале сезона?

– Настрой каждого из нас всегда максимален, мы всегда стараемся обороняться всей командой. Иногда нужна коммуникация, когда и как прессинговать – это должны делать все одиннадцать игроков.

Некоторым физически тяжело после долгого сезона почти без отдыха. Мы справимся. Важно выиграть ближайшие матчи, чтобы хорошо закончить сезон.

– Чего, на ваш взгляд, не хватает команде?

– Происходят изменения, некоторые игроки ушли – порой требуется некоторое время, чтобы адаптироваться. Это происходит не за месяц и не за два. Все изменится к лучшему.

Все не так плохо, как вы себе представляете. Мы говорили об этом и стараемся улучшить положение, – сказал голкипер «Реала» на пресс-конференции перед матчем с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoТибо Куртуа
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