Доннарумма сделал предложение своей девушке. У пары родился сын в сентябре

Джанлуиджи Доннарумма женится на своей девушке.

Вратарь «ПСЖ » и сборной Италии сделал предложение своей девушке Алессии Элефанте. Пара опубликовала соответствующее видео в социальных сетях.

Доннарумма и Элефанте состоят в отношениях с 2016 года. В сентябре у них родился сын Лео.

Фото: инстаграм Алессии Элефанте