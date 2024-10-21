Доннарумма сделал предложение своей девушке. У пары родился сын в сентябре
Джанлуиджи Доннарумма женится на своей девушке.
Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии сделал предложение своей девушке Алессии Элефанте. Пара опубликовала соответствующее видео в социальных сетях.
Доннарумма и Элефанте состоят в отношениях с 2016 года. В сентябре у них родился сын Лео.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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