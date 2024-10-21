Энрике о «ПСЖ»: «Там, где вы сомневаетесь, я вижу рост и потенциал команды. ЛЧ – тяжелое испытание, хороших результатов будет меньше»

Луис Энрике высказал оптимизм в отношении игры «ПСЖ» в этом сезоне.

Во вторник парижанам предстоит сыграть с ПСВ в рамках Лиги чемпионов. Сейчас команда Луиса Энрике занимает 19-е место в общей таблице турнира.

«В футболе нужно улучшать каждый аспект в каждом матче. Если ты выигрываешь со счетом 5:0, всегда есть аспекты, которые нужно улучшить. Там, где вы сомневаетесь, я вижу рост команды, потенциал, оптимизм, я вижу то, что транслирует моя команда.

Действительно, есть много вещей, которые нужно улучшить, но я очень оптимистичен. Мне нравится то, что я вижу, то, как мы начали сезон.

Лига чемпионов – тяжелое испытание, хороших результатов в этом соревновании будет меньше, но завтра мы играем дома и хотим добиться положительного результата», – заявил тренер «ПСЖ » на предматчевой пресс-конференции.