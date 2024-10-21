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Клаттенбург о голе Стоунза: «Бернарду не закрывал обзор вратарю и не влиял на его возможность сыграть в мяч в момент удара» 

Марк Клаттенбург оценил решение засчитать победный гол «Сити» в игре с «Вулвс» (2:1).

На 5-й добавленной ко второму тайму матча АПЛ минуте защитник «горожан» Джон Стоунз головой замкнул навес с углового. При этом рядом с голкипером «волков» Жозе Са находился хавбек «Сити» Бернарду Силва – он был в пассивном офсайде.

Главный арбитр Крис Кавана сперва отменил взятие ворот, но затем изучил видеоповтор на предмет того, мешал ли Силва вратарю, и изменил решение – 2:1.

«Кавана был абсолютно прав, засчитав победный гол. Да, Бернарду находился в офсайде, когда Стоунз забивал головой, но есть нюансы. Вы должны задать себе тот же вопрос, что Кавана задал себе перед монитором у бровки поля.

Во-первых, закрывал ли Бернарду обзор Са? Ответ: нет, потому что на стоп-кадре видно, что он отпрянул в другую сторону, чтобы не мешать.

Во-вторых, влиял ли Бернарду на возможность Са сыграть в мяч в момент удара Стоунза? И вновь ответ отрицательный – мяч влетел в сетку, пройдя рядом с вратарем. Было видно, что ни Са, ни другие игроки «Вулвс» не протестовали.

О’Нил и его тренерский штаб, в свою очередь, лишь один раз посмотрели повтор, надеясь найти повод, хоть какой-нибудь повод, чтобы отменить гол», – написал бывший арбитр АПЛ в колонке для Daily Mail.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoВулверхэмптон
logoМарк Клаттенбург
logoДжон Стоунз
Крис Кавана
logoЖозе Са
видеоповторы
logoБернарду Силва
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