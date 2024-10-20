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Пеп о голе Стоунза: «Когда лайнсмен поднял флаг, я подумал: «Это угловой, тут не может быть офсайда». Са прекрасно видел эпизод»

Пеп Гвардиола высказался о спорной ситуации с голом Джона Стоунза.

«Ман Сити» обыграл «Вулверхэмптон» (2:1) в 8-м туре АПЛ благодаря голу Стоунза на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

Защитник «горожан» головой замкнул навес Филипа Фодена с углового. При этом рядом с голкипером Жозе Са находился Бернарду Силва – он был в пассивном офсайде. Главный арбитр Крис Кавана сперва отменил взятие ворот, но затем изучил видеоповтор на предмет того, мешал ли Бернарду Силва вратарю, и изменил решение.

«В момент, когда лайнсмен поднял флаг, я подумал: «Это угловой, тут не может быть офсайда». Са [вратарь «Вулверхэмптона»] прекрасно видел эпизод», – сказал главный тренер «Сити».

Пеп о 2:1 с «Вулвс»: «Сити» должен справляться с командами, у которых 11 игроков в штрафной. Я сказал игрокам: не надо жаловаться, наша задача – взломать их»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Манчестер Сити»
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoВулверхэмптон
logoПеп Гвардиола
logoДжон Стоунз
Крис Кавана
logoЖозе Са
logoБернарду Силва
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