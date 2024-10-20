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Стоунз о голе «Вулверхэмптону»: «Его должны были засчитывать, судья принял верное решение. «Сити» работал над стандартами, это важная часть игры»

Джон Стоунз считает, что судья верно засчитал его гол «Вулверхэмптону».

«Ман Сити» обыграл «Вулверхэмптон» (2:1) в 8-м туре АПЛ благодаря голу Стоунза на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

Защитник «горожан» головой замкнул навес Филипа Фодена с углового. При этом рядом с голкипером Жозе Са находился Бернарду Силва – он был в пассивном офсайде. Главный арбитр Крис Кавана сперва отменил взятие ворот, но затем изучил видеоповтор на предмет того, мешал ли Бернарду Силва вратарю, и изменил решение.

«Мы очень старались улучшить нашу игру на стандартах и использовать их по максимуму. Сегодня мы сделали акцент на этом. Надеюсь, это только начало. Это важнейшая часть игры на каждой из сторон поля, и для меня лично очень приятно забить победный гол в такой трудной игре.

Я думал, что гол отменили, пытался поговорить с арбитром, но вокруг него было много людей. На мой взгляд, он принял верное решение. Очевидно, что я буду предвзят, но считаю, что гол должны были засчитывать», – сказал защитник «Сити».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoВулверхэмптон
logoДжон Стоунз
logoЖозе Са
logoБернарду Силва
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