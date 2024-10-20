Стоунз о голе «Вулверхэмптону»: «Его должны были засчитывать, судья принял верное решение. «Сити» работал над стандартами, это важная часть игры»

Джон Стоунз считает, что судья верно засчитал его гол «Вулверхэмптону».

«Ман Сити » обыграл «Вулверхэмптон » (2:1) в 8-м туре АПЛ благодаря голу Стоунза на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

Защитник «горожан» головой замкнул навес Филипа Фодена с углового. При этом рядом с голкипером Жозе Са находился Бернарду Силва – он был в пассивном офсайде. Главный арбитр Крис Кавана сперва отменил взятие ворот, но затем изучил видеоповтор на предмет того, мешал ли Бернарду Силва вратарю, и изменил решение.

«Мы очень старались улучшить нашу игру на стандартах и использовать их по максимуму. Сегодня мы сделали акцент на этом. Надеюсь, это только начало. Это важнейшая часть игры на каждой из сторон поля, и для меня лично очень приятно забить победный гол в такой трудной игре.

Я думал, что гол отменили, пытался поговорить с арбитром, но вокруг него было много людей. На мой взгляд, он принял верное решение. Очевидно, что я буду предвзят, но считаю, что гол должны были засчитывать», – сказал защитник «Сити».