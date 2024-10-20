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  • Тренер «Вулвс» О′Нил о голе «Сити» на 95-й: «Если бы на улице мне пришлось обидеть или маленького, или большого парня, я бы выбрал первого. Есть ли и у судей что-то на подсознательном уровне?»
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Тренер «Вулвс» О′Нил о голе «Сити» на 95-й: «Если бы на улице мне пришлось обидеть или маленького, или большого парня, я бы выбрал первого. Есть ли и у судей что-то на подсознательном уровне?»

Главный тренер «Вулверхэмптона» считает, что к топ-клубам у судей иное отношение.

Гари О′Нил дал комментарий после того, как Крис Кавана сперва отменил гол «Манчестер Сити» на 95-й минуте, а после просмотра видеоповтора засчитал. «Горожане» обыграли «волков» со счетом 2:1.

«Не может быть, чтобы люди специально делали что-то против «Вулвс», но есть ли что-то на подсознательном уровне? Может, с большей вероятностью решение будет в пользу «Ман Сити», чем «Вулвс»?

Когда мы играем против Пепа, мои чувства обостряются. А у судей то же самое? Они гарантируют мне, что нет [предвзятости], но они люди. Может быть, есть что-то подсознательное, из-за чего у нас меньше шансов на решение в нашу пользу.

Если бы мне пришлось обидеть кого-то на улице, а передо мной были бы маленький и большой парни, я бы обидел маленького. Ничего не имею против маленьких, но что-то явно присутствует, а судьи поступают так явно не специально», – отметил главный тренер «Вулверхэмптона».

Победный гол «Ман Сити» «Вулвс» на 95-й засчитали после повтора. Стоунз забил после углового, Бернарду был рядом с вратарем в пассивном офсайде

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoГари О′Нил
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoВулверхэмптон
Крис Кавана
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