Директор «Сокола» о будущем Баги: «Ему дан один матч». Саратовцы идут 15-ми в Первой лиге
Директор «Сокола» оценил вероятность отставки Алексея Баги с поста тренера.
После 15 туров саратовцы занимают в Мелбет Первой лиге 15-е место, потерпев 4 поражения подряд с общим счетом 0:10.
«Баге дан один матч. В Нижнекамске руководить командой будет он», – сказал Алексей Потапов.
Матч 16-го тура «Нефтехимик» – «Сокол» пройдет 26 октября.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ФНЛ с Ильевым»
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