Директор «Сокола» о будущем Баги: «Ему дан один матч». Саратовцы идут 15-ми в Первой лиге

Директор «Сокола» оценил вероятность отставки Алексея Баги с поста тренера.

После 15 туров саратовцы занимают в Мелбет Первой лиге 15-е место, потерпев 4 поражения подряд с общим счетом 0:10.

«Баге дан один матч. В Нижнекамске руководить командой будет он», – сказал Алексей Потапов.

Матч 16-го тура «Нефтехимик» – «Сокол » пройдет 26 октября.