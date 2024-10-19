Первая лига. «Сочи» примет «Родину», «Черноморец» против «Нефтехимика» 

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 15-го тура.

В субботу «Сочи » примет «Родину ».

В воскресенье «Урал » сыграет в гостях со СКА, «Балтика » – с «Шинником ».

В понедельник «Торпедо » встретится на выезде с «Тюменью», тульский «Арсенал » – с «Чайкой ».

Первая лига

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги