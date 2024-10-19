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Первая лига. «Сочи» примет «Родину», «Черноморец» против «Нефтехимика» 

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 15-го тура.

В субботу «Сочи» примет «Родину».

В воскресенье «Урал» сыграет в гостях со СКА, «Балтика» – с «Шинником».

В понедельник «Торпедо» встретится на выезде с «Тюменью», тульский «Арсенал» – с «Чайкой».

Первая лига

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoПервая лига
logoТорпедо
logoШинник
logoКАМАЗ
logoБалтика
logoУрал
logoСКА Хабаровск
logoЕнисей
logoАрсенал Тула
logoРотор
logoСокол
logoЧерноморец Новороссийск
logoТюмень
logoНефтехимик
logoУфа
logoАлания Владикавказ
logoЧайка Песчанокопское
logoСочи
logoРодина Москва
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