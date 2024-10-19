Первая лига. «Сочи» примет «Родину», «Черноморец» против «Нефтехимика»
В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 15-го тура.
В субботу «Сочи» примет «Родину».
В воскресенье «Урал» сыграет в гостях со СКА, «Балтика» – с «Шинником».
В понедельник «Торпедо» встретится на выезде с «Тюменью», тульский «Арсенал» – с «Чайкой».
Первая лига
15-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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