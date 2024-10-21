«Спартак» зимой проведет два сбора в Турции, один — в ОАЭ («РБ Спорт»)
Стало известно, что где «Спартак» проведет зимние тренировочные сборы.
По данным «РБ Спорт», первые два сбора красно-белых состоятся в Турции, третий – в ОАЭ, где команда работала зимой в последние годы. Ожидается, что в Эмиратах москвичи примут участие в предсезонном турнире.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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