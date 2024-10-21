«Спартак» зимой проведет два сбора в Турции, один — в ОАЭ («РБ Спорт»)

Стало известно, что где «Спартак» проведет зимние тренировочные сборы.

По данным «РБ Спорт», первые два сбора красно-белых состоятся в Турции, третий – в ОАЭ, где команда работала зимой в последние годы. Ожидается, что в Эмиратах москвичи примут участие в предсезонном турнире.

После 12 туров «Спартак » занимает в Мир РПЛ 6-е место.