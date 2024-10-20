Андрей Канчельскис: «Динамо» не навязывает реальную конкуренцию «Зениту» и другим лидерам – как будто не достает опыта, стабильности. Но всех рассудит конец сезона»

Андрей Канчельскис рассказал, чего не хватает нынешнему «Динамо».

Команда Марцела Лички занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 23 очка после 12 туров.

«Динамо» не хватает стабильности. Если в этом сезоне команда Лички будет давать бой «Спартаку », «Зениту », «Краснодару » и другим командам, то его работу можно будет оценить положительно. Сейчас же «динамовцы» не навязывают реальную конкуренцию «Зениту» и другим лидерам.

Пока «Динамо » как будто не достает опыта. Но всех рассудит конец сезона. В данный момент нет смысла о чем-то таком рассуждать. Давайте мы закончим чемпионат, а потом все обсудим», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».