Андрей Канчельскис: «Динамо» не навязывает реальную конкуренцию «Зениту» и другим лидерам – как будто не достает опыта, стабильности. Но всех рассудит конец сезона»
Андрей Канчельскис рассказал, чего не хватает нынешнему «Динамо».
Команда Марцела Лички занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 23 очка после 12 туров.
«Динамо» не хватает стабильности. Если в этом сезоне команда Лички будет давать бой «Спартаку», «Зениту», «Краснодару» и другим командам, то его работу можно будет оценить положительно. Сейчас же «динамовцы» не навязывают реальную конкуренцию «Зениту» и другим лидерам.
Пока «Динамо» как будто не достает опыта. Но всех рассудит конец сезона. В данный момент нет смысла о чем-то таком рассуждать. Давайте мы закончим чемпионат, а потом все обсудим», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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