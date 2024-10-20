«Наполи» опережает «Интер» на 2 очка после 8 туров Серии А, «Ювентус» – на 3, «Милан» – на 5

«Наполи» лидирует в Серии А с отрывом в 2 очка от второго места.

Команда Антонио Конте победила «Эмполи» (1:0) и занимает первую строчку в таблице, набрав 19 баллов. «Интер » идет вторым с 17. На счету «Ювентуса » 16 очков», «Милана » – 14. Следом идут набравшие по 13 очков «Фиорентина», «Аталанта », «Лацио » и «Удинезе».