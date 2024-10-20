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«Наполи» опережает «Интер» на 2 очка после 8 туров Серии А, «Ювентус» – на 3, «Милан» – на 5

«Наполи» лидирует в Серии А с отрывом в 2 очка от второго места.

Команда Антонио Конте победила «Эмполи» (1:0) и занимает первую строчку в таблице, набрав 19 баллов. «Интер» идет вторым с 17.

На счету «Ювентуса» 16 очков», «Милана» – 14. Следом идут набравшие по 13 очков «Фиорентина», «Аталанта», «Лацио» и «Удинезе».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoИнтер
logoМилан
logoУдинезе
logoЛацио
logoАталанта
logoФиорентина
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoНаполи
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