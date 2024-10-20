Салах забил в 4 из 5 последних матчей за «Ливерпуль». У вингера 7 голов и 5 ассистов в этом сезоне
Мохамед Салах забил в 4 из 5 последних матчей.
Вингер «Ливерпуля» реализовал пенальти, назначенный за фол Ливая Колуилла, на 29-й минуте матча с «Челси» в 8-м туре АПЛ.
С 25 сентября египтянин также отметился голами в ворота «Вест Хэма», «Вулверхэмптона» и «Болоньи».
В этом сезоне Салах провел 11 матчей во всех турнирах и забил в них 7 голов, а также сделал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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