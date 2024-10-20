Салах забил в 4 из 5 последних матчей за «Ливерпуль». У вингера 7 голов и 5 ассистов в этом сезоне

Мохамед Салах забил в 4 из 5 последних матчей.

Вингер «Ливерпуля » реализовал пенальти, назначенный за фол Ливая Колуилла , на 29-й минуте матча с «Челси » в 8-м туре АПЛ .

С 25 сентября египтянин также отметился голами в ворота «Вест Хэма», «Вулверхэмптона» и «Болоньи».

В этом сезоне Салах провел 11 матчей во всех турнирах и забил в них 7 голов, а также сделал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .