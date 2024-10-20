Ричардс о голе Стоунза: «Бернарду мешал вратарю, был толчок, понимаю, почему «Вулвс» чувствуют себя ограбленными. Такие моменты то засчитывают, то нет»
«Ман Сити» обыграл «Вулверхэмптон» (2:1) в 8-м туре АПЛ благодаря голу Стоунза на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.
Защитник «горожан» головой замкнул навес Филипа Фодена с углового. Главный арбитр Крис Кавана сперва отменил взятие ворот, но затем изучил видеоповтор на предмет того, мешал ли Бернарду Силва вратарю Жозе Са, и изменил решение.
«Я бы хотел, чтобы этот гол был засчитан, потому что, на мой взгляд, контакт был не существенным. Но дело в том, что игрок все же мешал вратарю, и это повлияло на игру.
Думаю, стоит вновь вспомнить слово «последовательность». Я видел, как в подобных ситуациях голы то засчитывали, то нет.
Там был толчок, который выбил его [Са] из равновесия, и в итоге это помешало ему, так что я понимаю, почему «Вулверхэмптон» чувствует себя ограбленным в этом моменте», – сказал бывший защитник «Сити».
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