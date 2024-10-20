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  • Тренер «Вулвс» О′Нил о голе Стоунза на 95-й: «Похожий гол нам отменили в прошлом сезоне. Редко когда подобные решения принимались в нашу пользу»
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Тренер «Вулвс» О′Нил о голе Стоунза на 95-й: «Похожий гол нам отменили в прошлом сезоне. Редко когда подобные решения принимались в нашу пользу»

Гари О′Нил недоволен засчитанным голом Джона Стоунза на последних минутах.

«Ман Сити» обыграл «Вулверхэмптон» (2:1) в 8-м туре АПЛ благодаря голу Стоунза на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

Защитник «горожан» головой замкнул навес Филипа Фодена с углового. Главный арбитр Крис Кавана сперва отменил взятие ворот, но затем изучил видеоповтор на предмет того, мешал ли Бернарду Силва вратарю, и изменил решение.

«Я пытаюсь сохранять спокойствие. Я уже не раз сталкивался с подобным и редко когда решения принимались в нашу пользу, поэтому ожидал такого исхода. Есть некоторая неопределенность, когда решение может быть принято в любую сторону, и как только это произошло, я был уверен, что оно будет не в нашу пользу.

Это было похоже на наш отмененный гол в матче с «Вест Хэмом» в прошлом сезоне. Мы отправили судье изображение с доказательством того, что вратарь «Вест Хэма» мог видеть мяч, но нам сказали, что игрок находился слишком близко. Здесь можно привести тот же аргумент, но нам просто приходится с этим мириться.

Я предпочел бы не обсуждать это, потому что это все равно будет звучать как оправдание. Какое бы решение они ни приняли, я его уважаю. Мы не хотим переходить черту, но это решение казалось жестким. Однако я горжусь игроками. Они предприняли невероятные усилия, у нас был отличный шанс. Мне очень жаль, что мы ушли ни с чем», – сказал главный тренер «Вулвс» в интервью Sky Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoГари О′Нил
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoВулверхэмптон
logoДжон Стоунз
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