Гарре не согласен с решениями судьи в матче с «Оренбургом»: «Пенальти и красной не было. Одно очко – мало, «Крылья» играли нормально»

Бенхамин Гарре указал на судейские ошибки в матче «Крыльев» и «Оренбурга».

Воскресная встреча 12-го тура проходила в Оренбурге и завершилась со счетом 2:2, самарцы вели 2:0 до 72‑й минуты. Сделавший дубль Джимми Марин сравнял счет на 92-й минуте.

На 68‑й минуте главный арбитр Александр Машлякевич показал красную карточку защитнику «Крыльев» Фернандо Костанзе за фол на Марине. Спустя несколько минут судья назначил пенальти в ворота гостей.

– Один балл на выезд. Насколько это хорошо в вашей турнирной ситуации?

– Мне кажется, что одно очко – это мало, так как мы играли нормально. Может быть, «Оренбург» намного больше владел мячом, но я не заметил эпизод, когда ход матча перевернулся. С моей точки зрения, пенальти и красной карточки не было. Нужно перевернуть эту страницу и идти дальше, – сказал полузащитник «Крыльев Советов ».

«Крылья Советов» с 12 очками поднялись на девятое место в турнирной таблице.