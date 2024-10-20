Гарре не согласен с решениями судьи в матче с «Оренбургом»: «Пенальти и красной не было. Одно очко – мало, «Крылья» играли нормально»
Воскресная встреча 12-го тура проходила в Оренбурге и завершилась со счетом 2:2, самарцы вели 2:0 до 72‑й минуты. Сделавший дубль Джимми Марин сравнял счет на 92-й минуте.
На 68‑й минуте главный арбитр Александр Машлякевич показал красную карточку защитнику «Крыльев» Фернандо Костанзе за фол на Марине. Спустя несколько минут судья назначил пенальти в ворота гостей.
– Один балл на выезд. Насколько это хорошо в вашей турнирной ситуации?
– Мне кажется, что одно очко – это мало, так как мы играли нормально. Может быть, «Оренбург» намного больше владел мячом, но я не заметил эпизод, когда ход матча перевернулся. С моей точки зрения, пенальти и красной карточки не было. Нужно перевернуть эту страницу и идти дальше, – сказал полузащитник «Крыльев Советов».
«Крылья Советов» с 12 очками поднялись на девятое место в турнирной таблице.
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