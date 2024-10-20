«Крылья» остались в меньшинстве на 68-й минуте матча с «Оренбургом». Костанза удален после просмотра ВАР за удар в голень Марина
«Крылья Советов» остались в меньшинстве во втором тайме матча с «Оренбургом».
В игре 12-го тура Мир РПЛ самарский клуб в гостях ведет в счете (2:1, второй тайм).
На 66-й минуте защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанза на подходе к штрафной опасно влетел в голень Джимми Марина. Главный судья Александр Машлякевич сначала показал Костанзе желтую карточку, но после проверки эпизода с помощью ВАР изменил решение и показал игроку красную.
Спустя несколько минут Машлякевич вновь обратился к видеоповтору и назначил пенальти в ворота «Крыльев». В момент подачи Марина с заработанного им штрафного Николай Рассказов толкал Матиаса Переса.
Джимми Марин реализовал 11-метровый удар.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости