«Крылья» остались в меньшинстве на 68-й минуте матча с «Оренбургом». Костанза удален после просмотра ВАР за удар в голень Марина

«Крылья Советов» остались в меньшинстве во втором тайме матча с «Оренбургом».

В игре 12-го тура Мир РПЛ самарский клуб в гостях ведет в счете (2:1, второй тайм).

На 66-й минуте защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанза на подходе к штрафной опасно влетел в голень Джимми Марина. Главный судья Александр Машлякевич сначала показал Костанзе желтую карточку, но после проверки эпизода с помощью ВАР изменил решение и показал игроку красную.

Спустя несколько минут Машлякевич вновь обратился к видеоповтору и назначил пенальти в ворота «Крыльев». В момент подачи Марина с заработанного им штрафного Николай Рассказов толкал Матиаса Переса.

Джимми Марин реализовал 11-метровый удар.