Фанаты «ПСЖ» оскорбляли Рабьо на матче с «Реймсом». Воспитанника «ПСЖ», перешедшего в «Марсель», называли шлюхой и ублюдком

Фанаты «ПСЖ» оскорбляли Адриена Рабьо во время матча с «Реймсом».

Вчера команды играли в 5-м туре Лиги 1 (1:1).

По ходу встречи болельщики парижского клуба, играющего в гостях, несколько раз выкрикивали оскорбления в адрес игрока, который недавно покинул «Ювентус» и перешел в «Марсель » в качестве свободного агента. Фанаты кричали: «Рабьо – ублюдок, Рабьо – шлюха».

Адриан – воспитанник «ПСЖ », он представлял клуб с 2012 по 2019 год.

Ранее главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби сообщил, что полузащитник выйдет на поле не раньше, чем через две-три недели. Ему необходимо набрать форму и усвоить тактические принципы нового тренерского штаба. Ожидается, что француз сможет принять участие в матче с «ПСЖ», который пройдет в Марселе 27 октября. Выезд на «Парк-де-Пренс» состоится 16 марта 2025 года.

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