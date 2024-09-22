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  • Фанаты «ПСЖ» оскорбляли Рабьо на матче с «Реймсом». Воспитанника «ПСЖ», перешедшего в «Марсель», называли шлюхой и ублюдком
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Фанаты «ПСЖ» оскорбляли Рабьо на матче с «Реймсом». Воспитанника «ПСЖ», перешедшего в «Марсель», называли шлюхой и ублюдком

Фанаты «ПСЖ» оскорбляли Адриена Рабьо во время матча с «Реймсом».

Вчера команды играли в 5-м туре Лиги 1 (1:1).

По ходу встречи болельщики парижского клуба, играющего в гостях, несколько раз выкрикивали оскорбления в адрес игрока, который недавно покинул «Ювентус» и перешел в «Марсель» в качестве свободного агента. Фанаты кричали: «Рабьо – ублюдок, Рабьо – шлюха».

Адриан – воспитанник «ПСЖ», он представлял клуб с 2012 по 2019 год.

Ранее главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби сообщил, что полузащитник выйдет на поле не раньше, чем через две-три недели. Ему необходимо набрать форму и усвоить тактические принципы нового тренерского штаба. Ожидается, что француз сможет принять участие в матче с «ПСЖ», который пройдет в Марселе 27 октября. Выезд на «Парк-де-Пренс» состоится 16 марта 2025 года.

«Париж», мы тебя трахнем». Около 500 фанатов «Марселя» встретили Рабьо перед подписанием экс-хавбека «ПСЖ»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoМарсель
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
происшествия
болельщики
logoРеймс
logoРоберто Де Дзерби
logoАдриен Рабьо
брань
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2516 сентября, 19:58
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