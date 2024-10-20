Та про контакт с Экитиком в конце матча с «Айнтрахтом»: «Это не пенальти. Точно»

Джонатан Та не считает, что нарушил правила в концовке матча с «Айнтрахтом».

Вчера «Байер» одержал победу над «Айнтрахтом » (2:1) в 7-м туре Бундеслиги. После матча нападающий «Айнтрахта» Юго Экитик возмутился из-за того, что арбитр не удалил Та и не поставил пенальти в конце матче.

На 91-й минуте француз оказался один перед пустыми воротами после ошибки голкипера «Байера» Лукаша Градецки. Однако Та оказал на форварда давление сзади и задел Экитика, помешав ему забить. Судья Феликс Брих никак не отреагировал на этот эпизод.

«Это точно не пенальти. Абсолютно точно нет!» – сказал защитник «Байера» после матча.

Фото: скриншот трансляции «Матч! Футбол 3»

Та задел Экитика и не дал ему забить в пустые ворота «Байера» на 91-й. Форвард «Айнтрахта» уверен, что это красная и пенальти: «Сумасшествие, безумие!»