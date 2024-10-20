Та про контакт с Экитиком в конце матча с «Айнтрахтом»: «Это не пенальти. Точно»
Джонатан Та не считает, что нарушил правила в концовке матча с «Айнтрахтом».
Вчера «Байер» одержал победу над «Айнтрахтом» (2:1) в 7-м туре Бундеслиги. После матча нападающий «Айнтрахта» Юго Экитик возмутился из-за того, что арбитр не удалил Та и не поставил пенальти в конце матче.
На 91-й минуте француз оказался один перед пустыми воротами после ошибки голкипера «Байера» Лукаша Градецки. Однако Та оказал на форварда давление сзади и задел Экитика, помешав ему забить. Судья Феликс Брих никак не отреагировал на этот эпизод.
«Это точно не пенальти. Абсолютно точно нет!» – сказал защитник «Байера» после матча.
Фото: скриншот трансляции «Матч! Футбол 3»
Та задел Экитика и не дал ему забить в пустые ворота «Байера» на 91-й. Форвард «Айнтрахта» уверен, что это красная и пенальти: «Сумасшествие, безумие!»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Патрика Бергера
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости