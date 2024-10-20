Та задел Экитика и не дал ему забить в пустые ворота «Байера» на 91-й. Форвард «Айнтрахта» уверен, что это красная и пенальти: «Сумасшествие, безумие!»
Юго Экитик считает, что «Айнтрахт» засудили в матче с «Байером».
Вчера «Айнтрахт» уступил команде Хаби Алонсо со счетом 1:2 в 7-м туре Бундеслиги.
На 91-й минуте матча голкипер «Байера» Лукаш Градецки ошибся, выбивая мяч, и попал в своего защитника Джонатана Та. Экитик выбежал к рамке, намереваясь забить в пустые ворота после отскока. Однако Та оказывал на форварда давление сзади и задел Экитика, помешав ему забить. Судья Феликс Брих не остановил матч в этом эпизоде.
«Фол на красную карточку. Это пенальти. Я был один перед воротами.
Это сумасшествие. Безумие, безумие!» – сказал нападающий «Айнтрахта» после матча.
Фото: скриншот трансляции «Матч! Футбол 3»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Патрика Бергера
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