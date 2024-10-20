Та задел Экитика и не дал ему забить в пустые ворота «Байера» на 91-й. Форвард «Айнтрахта» уверен, что это красная и пенальти: «Сумасшествие, безумие!»

Юго Экитик считает, что «Айнтрахт» засудили в матче с «Байером».

Вчера «Айнтрахт» уступил команде Хаби Алонсо со счетом 1:2 в 7-м туре Бундеслиги.

На 91-й минуте матча голкипер «Байера » Лукаш Градецки ошибся, выбивая мяч, и попал в своего защитника Джонатана Та. Экитик выбежал к рамке, намереваясь забить в пустые ворота после отскока. Однако Та оказывал на форварда давление сзади и задел Экитика, помешав ему забить. Судья Феликс Брих не остановил матч в этом эпизоде.

«Фол на красную карточку. Это пенальти. Я был один перед воротами.

Это сумасшествие. Безумие, безумие!» – сказал нападающий «Айнтрахта » после матча.

Фото: скриншот трансляции «Матч! Футбол 3»