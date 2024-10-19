Мармуш из «Айнтрахта» забил 9 голов и сделал 4 ассиста за 7 игр в Бундеслиге. Египтянин – лучший бомбардир турнира и лидер по «гол+пас»

Омар Мармуш забил 9 голов и сделал 4 ассиста за 7 матчей в Бундеслиге.

В матче седьмого тура чемпионата Германии против «Байера » (1:1, второй тайм) 25-летний форвард «Айнтрахта » реализовал пенальти на 16-й минуте.

Этот мяч стал девятым для египтянина в нынешнем сезоне. По этому показателю он единолично лидирует в Бундеслиге.

На счету Мармуша также четыре голевых паса, и он делит первое место по ассистам с Мохамедом Амура из «Вольфсбурга», Винченцо Грифо из «Фрайбурга» и нападающим «Баварии» Харри Кейном .

По системе «гол+пас» футболист «Айнтрахта» набрал 13 баллов и находится на первой строчке в лиге.

8+4 за 6 туров у форварда Бундеслиги. Его зовут не Харри Кейн