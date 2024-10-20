Ориньо о задержках зарплат в «Химках»: «Обыграли бы мы «Локомотив», будь у нас проблемы? В команде все спокойно»
Ориньо опроверг задержки зарплат в «Химках».
Ранее сообщалось, что подмосковный клуб около 3 месяцев не выплачивает футболистам зарплаты и премии.
– Об этом много пишет пресса, но в команде все спокойно. Мы продолжаем работать и выполнять цели. Если будут какие-то задержки по зарплате, то это не та тема, которую надо выносить в СМИ.
– То есть проблем с зарплатами нет?
– Если бы были проблемы с зарплатой, то мы вышли бы на поле и одержали бы такую победу над «Локомотивом»? – сказал защитник «Химок».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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