Ориньо о задержках зарплат в «Химках»: «Обыграли бы мы «Локомотив», будь у нас проблемы? В команде все спокойно»

Ориньо опроверг задержки зарплат в «Химках».

Ранее сообщалось , что подмосковный клуб около 3 месяцев не выплачивает футболистам зарплаты и премии.

– Об этом много пишет пресса, но в команде все спокойно. Мы продолжаем работать и выполнять цели. Если будут какие-то задержки по зарплате, то это не та тема, которую надо выносить в СМИ.

– То есть проблем с зарплатами нет?

– Если бы были проблемы с зарплатой, то мы вышли бы на поле и одержали бы такую победу над «Локомотивом »? – сказал защитник «Химок».