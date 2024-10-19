Галактионов про 0:2 с «Химками»: «Локо» сыграл ниже возможностей. Не удалось быть агрессивными, создавать неожиданные ходы. Хотели переломить ход игры заменами, но остроты не хватило»

Михаил Галактионов объяснил, чего не хватило для победы над «Химками» (0:2).

– Сыграли ниже своих возможностей, должны были реализовывать моменты в первом тайме, во втором были завязаны в другой темп игры, нам не удалось показать наши скорости. Мы сыграли ниже своих возможностей. Какая игра даст результат, покажет чемпионат. Важно двигаться без таких перепадов.

– Разговоры о чемпионстве сказываются на команде?

– Должны сказываться в отношении к работе, если ты будешь все делать правильно, ничего не выбьет из колеи. Есть моменты, которые мы упустили.

– Чем объясните такой результат?

– Была неделя для подготовки, когда футболисты сборной России вернулись. Я думаю, что нам не удалось сегодня быть агрессивными. Не получилось создавать неожиданные ходы для соперника. В первом тайме моменты были, когда надо было забить.

Хотели переломить ход игры заменами, но остроты не совсем хватило. Давления, удач, ударных подходов было недостаточно.

– Впереди у вас выезды в Ростов‑на‑Дону и Санкт‑Петербург. Дадите кому‑то возможность отдохнуть, чтобы лучше подготовиться?

– Давайте поразмышляем здраво. У нас в понедельник выезд в Ростов, во вторник – тренировка, в среду – игра, в четверг – возвращение. Четыре дня что футболисты будут делать? На диване лежать, отдыхать? Игра в Ростове – это этап подготовки. Нам отдыхать некогда, надо тренироваться, работать.

Есть игра, которую надо выигрывать. Делать выводы после этого матча, исправлять ошибки. Предстоящая игра – хорошая возможность, – сказал главный тренер «Локомотива ».