Палмер о переходе из «Сити» в «Челси»: «Мне говорили не идти туда. Я рисковал, не знал, что это за клуб. Трансфер изменил мою жизнь»

Коул Палмер вспомнил, как его отговаривали переходить в «Челси».

Полузащитник покинул «Манчестер Сити » в 2023 году.

«Это было рискованно, я не знал, во что ввязываюсь, я не знал, что это за клуб. Некоторые люди говорили мне: «Не иди туда, не иди туда!»

Но я сам решил, что хочу делать, и сделал это. Переход из одного клуба в другой изменил мою жизнь. Причем во многих отношениях. Я покинул Манчестер, в котором вырос, уехал подальше от людей, рядом с которыми мне находиться не стоило. И, конечно, изменения коснулись футбола», – сказал Палмер в эфире ITV.