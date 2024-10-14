Палмер о переходе из «Сити» в «Челси»: «Мне говорили не идти туда. Я рисковал, не знал, что это за клуб. Трансфер изменил мою жизнь»
Коул Палмер вспомнил, как его отговаривали переходить в «Челси».
Полузащитник покинул «Манчестер Сити» в 2023 году.
«Это было рискованно, я не знал, во что ввязываюсь, я не знал, что это за клуб. Некоторые люди говорили мне: «Не иди туда, не иди туда!»
Но я сам решил, что хочу делать, и сделал это. Переход из одного клуба в другой изменил мою жизнь. Причем во многих отношениях. Я покинул Манчестер, в котором вырос, уехал подальше от людей, рядом с которыми мне находиться не стоило. И, конечно, изменения коснулись футбола», – сказал Палмер в эфире ITV.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Evening Standard
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