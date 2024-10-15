Сон и Палмер лучше всех реализуют моменты в АПЛ с начала прошлого сезона, Нуньес и Хейлунд – в тройке худших
Сон Хын Мин лучше всех реализует голевые моменты с начала прошлого сезона АПЛ.
Согласно WhoScored, у вингера «Тоттенхэма» наиболее высокий показатель – 66,7% (учитывались игроки с не менее чем 15 голевыми моментами).
Такой же результат (66,7%) у форварда «Кристал Пэлас» Жана-Филиппа Матета. Третье место занимает хавбек «Челси» Коул Палмер – 62,1%.
Хуже всех голевые моменты в АПЛ с начала сезона-2023/24 реализует полузащитник «Брентфорда» Кин Льюис-Поттер (13,3%).
Далее идут форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес (18,2%) и нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунд (23,5%).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: WhoScored
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