Сон и Палмер лучше всех реализуют моменты в АПЛ с начала прошлого сезона, Нуньес и Хейлунд – в тройке худших

Сон Хын Мин лучше всех реализует голевые моменты с начала прошлого сезона АПЛ.

Согласно WhoScored, у вингера «Тоттенхэма » наиболее высокий показатель – 66,7% (учитывались игроки с не менее чем 15 голевыми моментами).

Такой же результат (66,7%) у форварда «Кристал Пэлас » Жана-Филиппа Матета. Третье место занимает хавбек «Челси » Коул Палмер – 62,1%.

Хуже всех голевые моменты в АПЛ с начала сезона-2023/24 реализует полузащитник «Брентфорда» Кин Льюис-Поттер (13,3%).

Далее идут форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес (18,2%) и нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунд (23,5%).