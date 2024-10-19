Мусаев забил «Динамо», толкнув игрока махачкалинцев. Экс-судья Федотов считает, что гол засчитан верно

Тамерлан Мусаев, возможно, с фолом забил за ЦСКА в матче с «Динамо» Махачкала.

На 56-й минуте после заброса мяча в сторону ворот махачкалинцев нападающий ЦСКА в борьбе с двумя защитниками сначала подтолкнул пытавшегося выставить блок Идара Шумахова, а затем перехватил мяч у не сумевшего его обработать Валентина Пальцева и вышел один на один с вратарем «Динамо».

Давид Волк не сумел зафиксировать мяч, тот отскочил в ноги Мусаеву, который отправил его в ворота (1:0, второй тайм). Главный судья матча Сергей Иванов не увидел в действиях армейца нарушения правил.

Это 6-й гол Мусаева в этом сезоне Мир РПЛ. Он лучший бомбардир ЦСКА.

Экс-судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с забитым голом.

«Правильное решение принимает Иванов и засчитывает гол в ворота «Динамо».

В данном эпизоде до гола игрок №4 «Динамо» не пытался играть в мяч, а все действие было направленно на блокировку игрока ЦСКА Мусаева.

Правильное решение: нет нарушения правил с стороны игрока ЦСКА. Гол», – написал Федотов.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»