«Рад, что в Дагестан вернулся большой футбол, пускай они задержатся в РПЛ на долгие годы». Форвард ЦСКА Мусаев о «Динамо» Махачкала
Тамерлан Мусаев рад тому, что «Динамо» Махачкала из Дагестана играет в Мир РПЛ.
ЦСКА на выезде обыграл махачкалинскую команду (1:0) в 12-м туре чемпионата России.
Единственный гол забил 23-летний форвард армейцев Тамерлан Мусаев.
«Со многими ребятами из махачкалинского «Динамо» играл в дубле [«Анжи»], пообщались немного. Все красавчики. Хорошая команда, хорошие пацаны.
Я рад, что большой футбол в Дагестан вернулся. Пускай они задержатся в РПЛ на долгие годы.
«Динамо» – хорошая, боевитая команда. Выделю Гаму Агаларова. Мне понравилось, как он играл, цеплялся», – сказал форвард ЦСКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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