«Рад, что в Дагестан вернулся большой футбол, пускай они задержатся в РПЛ на долгие годы». Форвард ЦСКА Мусаев о «Динамо» Махачкала

Тамерлан Мусаев рад тому, что «Динамо» Махачкала из Дагестана играет в Мир РПЛ.

ЦСКА на выезде обыграл махачкалинскую команду (1:0) в 12-м туре чемпионата России.

Единственный гол забил 23-летний форвард армейцев Тамерлан Мусаев.

«Со многими ребятами из махачкалинского «Динамо » играл в дубле [«Анжи»], пообщались немного. Все красавчики. Хорошая команда, хорошие пацаны.

Я рад, что большой футбол в Дагестан вернулся. Пускай они задержатся в РПЛ на долгие годы.

«Динамо» – хорошая, боевитая команда. Выделю Гаму Агаларова . Мне понравилось, как он играл, цеплялся», – сказал форвард ЦСКА.