Лено – 2-й после Леманна немецкий вратарь, сделавший голевую передачу в матче АПЛ

Бернд Лено сделал голевую передачу в матче чемпионата Англии с «Астон Виллой» (1:3).

На 5-й минуте голкипер «Фулхэма » ассистировал Раулю Хименесу, открывшему счет в игре.

Лено – второй после Йенса Леманна (экс-«Арсенал ») немецкий вратарь, отдавший результативный пас в матче АПЛ .