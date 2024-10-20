Лено – 2-й после Леманна немецкий вратарь, сделавший голевую передачу в матче АПЛ
Бернд Лено сделал голевую передачу в матче чемпионата Англии с «Астон Виллой» (1:3).
На 5-й минуте голкипер «Фулхэма» ассистировал Раулю Хименесу, открывшему счет в игре.
Лено – второй после Йенса Леманна (экс-«Арсенал») немецкий вратарь, отдавший результативный пас в матче АПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
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