Вратарь «Фулхэма» Лено отказался от вызова в сборную Германии из-за того, что не будет играть в матчах
Бернд Лено объявил, почему не приедет в расположение сборной Германии.
Национальная команда проведет два матча в рамках Лиги наций против сборной Боснии и Герцеговины и команды Нидерландов.
«Мне сказали, что я буду в составе команды, но не получу игровую практику. Поэтому я решил тренироваться в Лондоне.
Для меня всегда будет большой честью играть за национальную сборную, и это остается моей целью», – сказал 32-летний Бернд Лено, выступающий за «Фулхэм».
Вратарь провел 7 матчей в этом сезоне АПЛ и пропустил 8 мячей. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости