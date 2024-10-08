Вратарь «Фулхэма» Лено отказался от вызова в сборную Германии из-за того, что не будет играть в матчах

Бернд Лено объявил, почему не приедет в расположение сборной Германии.

Национальная команда проведет два матча в рамках Лиги наций против сборной Боснии и Герцеговины и команды Нидерландов.

«Мне сказали, что я буду в составе команды, но не получу игровую практику. Поэтому я решил тренироваться в Лондоне.

Для меня всегда будет большой честью играть за национальную сборную, и это остается моей целью», – сказал 32-летний Бернд Лено , выступающий за «Фулхэм ».

Вратарь провел 7 матчей в этом сезоне АПЛ и пропустил 8 мячей. Его статистику можно изучить здесь .