Мотта об 1:0 с «Лацио»: «Заслуженная победа «Юве», забить было непросто. Иногда ребята немного торопились, лучше создать один реальный момент, чем 5 впустую»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта подвел итоги игры с «Лацио».

Туринский клуб одержал победу со счетом 1:0 в матче 8-го тура Серии А. После игры Мотта ответил на вопросы журналистов.

О победе

«Мы продолжим работать. Мы противостояли команде, которая очень хорошо оборонялась, и это было непросто.

В некоторые моменты ребята были немного поспешными: лучше создать один реальный момент, чем пять впустую. Гол пришел в нужный момент, но забить такой команде нелегко. Победа заслуженная».

О редких ударах из-за пределов штрафной

«Если делать это правильно, это может быть очень важно. Навес, который привел к голу, мы можем использовать против любой команды, это очень опасный прием».

Об игре Камбьязо

«Он становится важным игроком для «Ювентуса » и сборной, может играть на позиции латераля, флангового защитника и полузащитника.

Он универсальный игрок, но ему еще есть куда расти. Ему нужно быть сбалансированным как физически, так и ментально. Это великолепный профессионал».

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