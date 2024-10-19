За фол последней надежды на защитнике «Ювентуса» Калулу удален Романьоли из «Лацио»
«Ювентус» остался в большинстве в середине первого тайма игры с «Лацио».
Алессио Романьоли, пытаясь помешать защитнику туринцев Пьеру Калулу во время контратаки, сбил того в подкате недалеко от своей штрафной площади.
Главный судья Хуан Лука Сакки, ознакомившись с видеоповтором, удалил итальянца на 24-й минуте.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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