За фол последней надежды на защитнике «Ювентуса» Калулу удален Романьоли из «Лацио»

«Ювентус» остался в большинстве в середине первого тайма игры с «Лацио».

Алессио Романьоли , пытаясь помешать защитнику туринцев Пьеру Калулу во время контратаки, сбил того в подкате недалеко от своей штрафной площади.

Главный судья Хуан Лука Сакки, ознакомившись с видеоповтором, удалил итальянца на 24-й минуте.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»