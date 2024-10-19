У «Ювентуса» 6 побед и 4 ничьих при Мотте, в Серии А пропущен лишь 1 гол за 8 туров. Игра с «Интером» – 27 октября

«Ювентус» продлил серию без поражений под руководством Тиаго Мотты до 10 матчей.

Сегодня туринцы одолели «Лацио » (1:0) в 8-м туре Серии А.

К этому моменту команда пропустила в чемпионате только 1 гол и забила 11. У нее 16 очков.

С учетом Лиги чемпионов «бьянконери» провели в этом сезоне 10 матчей, добившись 6 побед и четырежды сыграв вничью.

22 октября «Ювентус» примет «Штутгарт», а 27-го встретится с «Интером».

Почему «Ювентус» не пропускает с игры?