У «Ювентуса» 6 побед и 4 ничьих при Мотте, в Серии А пропущен лишь 1 гол за 8 туров. Игра с «Интером» – 27 октября
«Ювентус» продлил серию без поражений под руководством Тиаго Мотты до 10 матчей.
Сегодня туринцы одолели «Лацио» (1:0) в 8-м туре Серии А.
К этому моменту команда пропустила в чемпионате только 1 гол и забила 11. У нее 16 очков.
С учетом Лиги чемпионов «бьянконери» провели в этом сезоне 10 матчей, добившись 6 побед и четырежды сыграв вничью.
22 октября «Ювентус» примет «Штутгарт», а 27-го встретится с «Интером».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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