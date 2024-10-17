«Ювентус» и группа компаний Azimut заключили спонсорское соглашение. Логотип появится на рукавах футболок и бортах стадиона

«Ювентус» заключил спонсорское соглашение с компанией Azimut.

Независимая международная группа компаний, занимающаяся управлением активами и благосостоянием, стала одним из основных спонсоров клуба. Сумма сделки и срок действия соглашения не уточняются.

В рамках сотрудничества также планируется задействовать разработанное компанией приложение Beewise, нацеленное на обучение управлению активами и ответственному инвестированию.

Логотип Azimut будет нанесен на рукав футболки «Ювентуса» и появится на форме уже в матче с «Лацио» в эту субботу, 19 октября. Также эмблема компании будет показываться на бортах стадиона «Ювентуса » во время матчей Серии А и Кубка Италии.