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«Ювентус» и группа компаний Azimut заключили спонсорское соглашение. Логотип появится на рукавах футболок и бортах стадиона

«Ювентус» заключил спонсорское соглашение с компанией Azimut.

Независимая международная группа компаний, занимающаяся управлением активами и благосостоянием, стала одним из основных спонсоров клуба. Сумма сделки и срок действия соглашения не уточняются.

В рамках сотрудничества также планируется задействовать разработанное компанией приложение Beewise, нацеленное на обучение управлению активами и ответственному инвестированию.

Логотип Azimut будет нанесен на рукав футболки «Ювентуса» и появится на форме уже в матче с «Лацио» в эту субботу, 19 октября. Также эмблема компании будет показываться на бортах стадиона «Ювентуса» во время матчей Серии А и Кубка Италии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Ювентуса»
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