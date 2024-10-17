«Ювентус» и группа компаний Azimut заключили спонсорское соглашение. Логотип появится на рукавах футболок и бортах стадиона
«Ювентус» заключил спонсорское соглашение с компанией Azimut.
Независимая международная группа компаний, занимающаяся управлением активами и благосостоянием, стала одним из основных спонсоров клуба. Сумма сделки и срок действия соглашения не уточняются.
В рамках сотрудничества также планируется задействовать разработанное компанией приложение Beewise, нацеленное на обучение управлению активами и ответственному инвестированию.
Логотип Azimut будет нанесен на рукав футболки «Ювентуса» и появится на форме уже в матче с «Лацио» в эту субботу, 19 октября. Также эмблема компании будет показываться на бортах стадиона «Ювентуса» во время матчей Серии А и Кубка Италии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Ювентуса»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости