Почему «Ювентус» не пропускает с игры?

Оборонительные секреты Мотты.

На 33-й минуте матча с «Дженоа» случилось примечательное событие: «Ювентус» стал первым клубом в трехочковую эру, который не пропускал 483 минуты с начала сезона.

Сухая серия продлилась до 628-й минуты. На излете седьмого матча приключился несчастный случай, схожий с тем, что едва не остановил туринцев в лигочемпионской перестрелке с «Лейпцигом»: Дуглас Луис привез пенальти в безобидной ситуации. Возможно, он недолюбливает Ди Грегорио.

Однако туринцы остаются единственными в топ-лигах, кто до сих пор не пропустил с игры. Мотте хватило нескольких месяцев, чтобы воссоздать чрезвычайно эффективную фазу без мяча, построенную в «Болонье». «Ювентус» допускает 0,49 xG за матч – в полтора раза меньше лучших оборонительных систем континента.

Его секреты – агрессия, интеллект и класс.

Умное позиционирование обеспечивает страховку, когда «Ювентус» с мячом

Шесть лет назад начинающий тренер «ПСЖ» Мотта ошеломил журналистов рассуждениями о 2-7-2 с чтением по вертикали. Слова обсудили, забыли, а после, когда «Болонья» примерила громкий модуль, вспомнили. Весной 2-7-2 были повсюду. Некоторые называли ее схемой будущего. Цифры подменили суть.

Смысл сказанного был в другом. 2-7-2 – возможность концепции, а не цель. Суть в определении по вертикали. В нем зашифровано видение Мотты.

Тогда же он произнес еще одну важную фразу: «Прессинг форвардов возвращает мячи, ноги вратаря начинают владение». Этот принцип актуален и для концепции целиком: все фазы взаимосвязаны, и одна готовит другую.

Следовательно, и причины монументальной надежности «Юве» лежат в том числе во владении. Первый секрет Мотты – особая структурная целостность в атакующей фазе.

Она сводится к трем компонентам:

1. Крайне насыщенный центр в позиционном владении. «Юве» часто выстраивается в 2-8-1, и соперник, перехватив мяч, оказывается перед многоэтажными укреплениями. Вскарабкаться на них почти нереально – ювентини заведомо превосходят числом и компактностью.

Мотта вынуждает соперника контратаковать по написанным им правилам: либо через неподготовленный заброс, либо по краям. Первый вариант статистически неэффективен, второй почти всегда дольше.

2. В вертикальных переходах (не в контратаках!) туринцы часто располагаются неподалеку от оппонентов. Чтобы найти пространство, Мотта обращает инерцию против соперника: туринцы занимают пространство, оставленное бегущей назад защитой. Если мяч теряется, позиционирование дает преимущество «Юве» – игроки моментально переключаются на персональный прессинг, разбирая ближних.

3. Мотта регулярно перегружает края пятью-шестью исполнителями, расположенными на разной высоте в соседних каналах. Расположение обеспечивает естественный обхват на случай потери: с одной стороны на соперника давит боковая, с другой – несколько туринцев, перекрывающих варианты выхода. На скрине типичный пример: лишившись мяча, «Ювентус» вернет владение через 6 секунд.

Туринцы безупречно контролируют центр и доминируют на подборах. Структура минимизирует случайные неприятности. Пробить ее можно, как и любую другую, но только если двигать мяч на космической скорости. Команд, которые на такое способны, немного. Остальные используют методы попроще, и Мотту это устраивает: если «Ювентус» не возвращает мяч сразу, то выигрывает время и разворачивает подготовленную защиту.

Есть еще несколько правил, подчиненных быстрому возврату

Проговорим еще раз: туринцы о-о-очень много и впечатляюще качественно контролируют мяч. У них самая высокая точность паса в топ-лигах, и те самоубийцы, что пытаются занизить ее, получают в ответ ровно три гола (возможно, тренер в доле с итальянскими нумерологами). Владение переваливает за 62%. «Ювентус» совершает 70 потерь за 90 минут; это выдающийся показатель – только «Бавария» ошибается реже.

Поэтому контратаки – главный способ навредить Мотте. И три структурных приема, описанных выше, призваны загнать соперника под контрпрессинг с минимальными шансами на выживание. Но это не все уловки. Есть еще одно правило, которое преследует ту же цель: стерилизовать ответку прежде, чем она случится.

Речь о кроссах. В прошлом сезоне «Болонья» сделала меньше навесов, чем любой другой клуб Серии А. В первую очередь это атакующее и эстетическое решение: Мотта предпочитает быстрые розыгрыши и продуманное движение, потому что они гарантируют моменты намного опаснее.

Но заодно ход направлен на оборону. После неточного паса мяч почти всегда остается в зоне, в которую направлялся – то есть в ту, где есть ювентино. Команда незамедлительно вступает в отбор. Отскок после кроссов, напротив, непредсказуем. Мяч обычно не останавливается, а сразу выносится, и оказаться может в любой зоне – в том числе там, где туринцев немного.

Многоэтажные перекрытия в центре направлены среди прочего и на подборы. Но Мотта, как и всякий ученик Гасперини, знает: контроля много не бывает. Поэтому кроссы в его командах вроде обсценной лексики в высоком стиле: применяются, если нужно, но в последнюю очередь. Даже «Юве», против которого часто выкатывают автобус, выполнил всего 13 навесов с игры за 7 туров. Всего пять итальянских команд прибегали к ним реже.

Еще одна деталь – избегание нарушений. Мотте не нравится мелкий фол: сорвав атаку, тем не менее предоставляешь сопернику стратегическую инициативу – спасаешь от назойливого контрпрессинга, даешь шанс занять позиции и упрочить владение. Это расходится с тренерским видением. Поэтому «Синьора» входит в шестерку самых чистых команд Серии А.

Все это удерживает мяч поодаль от туринских ворот. «Юве» допускает всего 6,9 удара за 90 минут (второй результат в топ-лигах), и речь не о выстрелах, которые несут угрозу. 53% – из-за пределов штрафной. Ни у кого больше нет настолько выгодного распределения. И только «Бавария» позволяет соперникам меньше касаний в своей штрафной.

Контрпрессинг, подпитанный несколькими приемами еще на этапе владения – главная страховка «Ювентуса». Команда уже накопила 75 возвратов на чужой половине в течение 5 секунд после потери. Мотта обороняется на чужой половине, причем очень уверенно.

Мотта использует два подхода к прессингу: новый, гибкий, и агрессивный болонский

«Юве» восьмой лиге по PPDA – количеству передач, позволенных сопернику до первого оборонительного действия. После прошлогоднего 16-го – серьезный прогресс. Но по сравнению с «Болоньей», которая при Мотте входила в тройку, туринцы пока пассивны.

В прошлом сезоне Тиаго прессинговал по одному сценарию, который правил точечными корректировками под соперника. В Турине он гибче. Здесь варьируются не только триггеры и высота давления, но и его принципы.

Прессинг Мотты в «Ювентусе» можно свести к двум условным моделям: удушающей болонской и адаптивной туринской.

Болонскую он опробовал с «Дженоа» и полномерно развернул в последней игре с «Кальяри» – PPDA тогда достиг рекордных для сезона 6,7. Ее суть в агрессии. «Юве» выстраивался в высокие 4-1-4-1, перекрывая центр, и дожидался паса на край или назад. Едва он случался, щелкал триггер, и туринцы переходили на охотничьи персоналки. На соперника не озирались – его подавляли.

Вот как это работает. «Юве» запирает центральные коридоры, когда сардинцы разыгрывают от вратаря.

«Кальяри» ушел на край, и туринцы тут же переключились на персональный прессинг. Неудавшаяся атака продлилась всего 8 секунд.

Другой подход использовался в первых 5 турах. «Юве» начинал с осторожного среднего прессинга, оформленного в 4-1-4-1 и реже – 4-4-2. Ключевую роль играли две «единички». Влахович располагался впритык к полузащите, чтобы сжать пространство между линиями и перенаправить чужие пасы по заданным Моттой координатам. Локателли выравнивал баланс и оставлял соперника без надежных адресатов в центральных зонах.

То есть это было не сафари, а сдерживание. Туринцы ставили прессинг на паузу и присматривались к сопернику: отслеживали атакующие механизмы, считывали заготовки, адаптировались. Приноровившись – менялись.

Против «Комо» Мотта пришел к зонной 4-4-2 с близко расположенными линиями – чтобы лишить пространства инсайдов-творцов, которых Фабрегас держит на полуфлангах.

Когда «Комо» пасовал на край, туринцы поддавливали числом. Едва передача уходила назад, разбирали соперника по одному и душили персоналками.

Против «Вероны» Мотта прессинговал в зеркальной 3-4-3 с персональной опекой – для этого Локателли уходил к центральным защитникам. Текучую «Рому», замучившую активной сменой позициями, после перерыва смяли переходом на тотальный персональный прессинг по всему полю. Против «Наполи» чередовали средний зонный прессинг с агрессивными персоналками.

Возможно, дело в переходном периоде, и со временем Мотта нарастит агрессию до болонских времен – когда его больше волновал мяч, чем соперник. Но пока «Ювентус» функционирует как трисолярианский компьютер – составной механизм из живых деталей. И это важная часть его монолитности.

Центральные защитники великолепны 1-в-1 – Мотта не боится оставить их против форвардов

«Ювентус» второй в топ-лигах по допущенным ударам (то есть позволяет почти меньше всех), и в этом нет ничего удивительного: классная команда, которая обороняется вдали от ворот, всегда сводит количество чужих попыток к минимуму. Но такой футбол сопряжен с риском. Когда атакуешь так, как на скриншоте ниже, и бросаешься на мячи после потерь как пес на солнечных зайчиков, каждый контрпанч грозит серьезными неприятностями. Даже если их будет немного.

Статистический стандарт для подобных систем – высокая средняя острота допущенного удара при небольшом количестве: сзади не хватает защитников, чтобы сдержать контратаку, пробившуюся сквозь прессинг. «Юве» поразителен парадоксальным сочетанием минимального объема с мизерной остротой. Средний xG выстрела всего 0,05 – ниже всех в топ-лигах. У «Баварии», которая конкурирует с туринцами в большинстве метрик и ставит на похожие принципы, показатель в два раза хуже.

Другими словами, разреженной туринской защите как-то удается противостоять редким контратакам в равенстве/меньшинстве и выжимать соперников из опасных зон, несмотря на обилие пространства. Все потому, что каждый ЦЗ «Ювентуса» великолепен 1-в-1. Одни берут атлетизмом, другие жесткостью, другие – интеллектом. И каждый достаточно быстр, чтобы не бояться пустых площадей за спиной.

Символы этой надежности – Гатти и Бремер: защитники с выдающейся взрывной мощью, которые легко поглощают первые 15-20 метров (обычно этого хватает) и доминируют в большинстве силовых стыков. Бразилец съедает нападающих прежде, чем они выбираются на оперативный простор. Итальянец, благодаря длинным ногам способный удерживать набранный темп, еще до Мотты собрал кучу скальпов на пространстве – от Бету до Леау.

«Юве» выигрывает 55,2% дуэлей внизу и 64% вообще. По обоим показателям – лучший в Италии.

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В Серии А Мотта пропустил всего один гол – с пенальти. В Лиге чемпионов – три. Один с пенальти, другой на последних секундах добавленного времени при счете 3:0.

Немцы вышли через вынос, мгновенно отрезавший семерых итальянцев. Когда Гатти погасил рывок Опенда, бельгиец не пошел в дриблинг, хотя остался с ним один на один. Форвард выждал Савону, которому Феде передоверил отбор, убрал того под себя и сразу вырезал за спины. Шешко, откликнувшийся на его заброс, забежал из зоны другого крайка. Оба нападающих избежали дуэлей 1-в-1 против центральных защитников.

Пока против «Юве» получается только так – с десятком условий, которые должны совпасть, чтобы все получилось.

(Или просто дождаться, пока Дуглас Луис окажется возле своей вратарской).

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Фото: Paola Garbuio/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /Isabella BONOTTO / AFP